«Дайте Крису Хемсворту «Оскар»: критики в восторге от «Фуриосы: Хроники Безумного Макса»

16 мая на Каннском кинофестивале состоялась премьера «Фуриосы: Хроники Безумного Макса» — приквела «Безумного Макса: Дороги ярости». Картину вновь поставил режиссёр серии Джордж Миллер, а главные роли в ленте сыграли Аня Тейлор-Джой («Ход королевы») и Крис Хемсворт (Тор из фильмов Marvel).

В целом критики приняли ленту очень положительно — на агрегаторе Rotten Tomatoes 88% журналистов рекомендуют блокбастер к просмотру. Они хвалят безумные погони, игру Хемсворта и Тейлор-Джой, работу сценаристов над вселенной «Безумного Макса» и драйвовый саундтрек. Критике подверглись самоповторы — некоторым обозревателям не понравилось то, что Миллер во многом снял ту же «Дорогу ярости».

Фото: Rotten Tomatoes

Отрывки из обзоров критиков на «Фуриосу»

«Фуриоса: Хроники Безумного Макса» Джорджа Миллера прибывает со всей мощью мегатонной бомбы.

Дайте Крису Хемсворту и его фальшивому носу «Оскар». Два «Оскара».

Масштаб воображения Миллера поистине впечатляет. Мир, построенный его рукой, кажется глубоко проработанным, несмотря на всю его перегруженность и безумие.

«Фуриоса» — потрясающее достижение. Это гиперреалистичное видение апокалипсиса, греческий миф, превращённый в масштабный блокбастер.

«Фуриоса: Хроники Безумного Макса» Джорджа Миллера рассказывает о путешествии героя эпических масштабов с размышлениями о том, что значит жить и любить в умирающем мире.

Премьера «Фуриосы» в кинотеатрах по всему миру состоится уже 24 мая.