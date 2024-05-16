Расписание выхода серий детективного сериала «Калимба» с Фёдором Бондарчуком

Сегодня в онлайн-кинотеатре Okko стартовал детективный сериал «Калимба». Для просмотра доступно два первых эпизода. Для вашего удобства мы сделали расписание выхода серий шоу.

Сериал рассказывает об учёном-психологе, который в рамках опасного эксперимента решил запереть жертв и их обидчиков в одном месте. На испытуемых надеты специальные браслеты, которые в случае неповиновения моментально бьют своего владельца мощным разрядом тока. Длительность «опытов» не превышает 15 дней, а что происходит после них — загадка.

Роли в «Калимбе» исполнили Фёдор Бондарчук, Алёна Михайлова, Сергей Гармаш, Петр Скворцов, Елизавета Шакир, Сергей Горошко, Константин Плотников и многие другие.

Расписание выхода серий сериала «Калимба»