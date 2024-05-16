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Первый сезон сериала «Калимба» на Okko (2024): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в России

Расписание выхода серий детективного сериала «Калимба» с Фёдором Бондарчуком
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Сегодня в онлайн-кинотеатре Okko стартовал детективный сериал «Калимба». Для просмотра доступно два первых эпизода. Для вашего удобства мы сделали расписание выхода серий шоу.

Сериал рассказывает об учёном-психологе, который в рамках опасного эксперимента решил запереть жертв и их обидчиков в одном месте. На испытуемых надеты специальные браслеты, которые в случае неповиновения моментально бьют своего владельца мощным разрядом тока. Длительность «опытов» не превышает 15 дней, а что происходит после них — загадка.

Роли в «Калимбе» исполнили Фёдор Бондарчук, Алёна Михайлова, Сергей Гармаш, Петр Скворцов, Елизавета Шакир, Сергей Горошко, Константин Плотников и многие другие.

Расписание выхода серий сериала «Калимба»

ЭпизодДата выхода
1-я серия16 мая
2-я серия16 мая
3-я серия23 мая
4-я серия30 мая
5-я серия6 июня
6-я серия13 июня
7-я серия20 июня
8-я серия27 июня
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