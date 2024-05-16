Расписание выхода серий детективного сериала «Калимба» с Фёдором Бондарчуком

Сегодня в онлайн-кинотеатре Okko стартовал детективный сериал «Калимба». Для просмотра доступно два первых эпизода. Для вашего удобства мы сделали расписание выхода серий шоу.
Сериал рассказывает об учёном-психологе, который в рамках опасного эксперимента решил запереть жертв и их обидчиков в одном месте. На испытуемых надеты специальные браслеты, которые в случае неповиновения моментально бьют своего владельца мощным разрядом тока. Длительность «опытов» не превышает 15 дней, а что происходит после них — загадка.
Роли в «Калимбе» исполнили Фёдор Бондарчук, Алёна Михайлова, Сергей Гармаш, Петр Скворцов, Елизавета Шакир, Сергей Горошко, Константин Плотников и многие другие.
Расписание выхода серий сериала «Калимба»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|16 мая
|2-я серия
|16 мая
|3-я серия
|23 мая
|4-я серия
|30 мая
|5-я серия
|6 июня
|6-я серия
|13 июня
|7-я серия
|20 июня
|8-я серия
|27 июня