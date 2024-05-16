В Москве стартовали съёмки детективного сериала «Оперативная память»

Онлайн-кинотеатр «Иви» и телеканал НТВ объявили о старте съёмок сериала «Оперативная память». Производством проекта занимается компания WeiT Media, а съёмочный процесс по большей части пройдёт в Москве.

Сюжет сериала развернётся вокруг майора оперативного розыска Багрышева, который вынужден скрывать начавшуюся болезнь Альцгеймера, и молодого стажёра Соломатина – ему следователь передаёт опыт и знания и старается не забыть, что делал сегодня утром. В первый же день совместной работы напарники обнаруживают в озере трупы, а сам способ убийства напоминает почерк маньяка, которого Багрышев застрелил при задержании несколько лет назад.

В сериале сыграют Андрей Смоляков («Движение вверх»), Кузьма Сапрыкин («Инсомниа»), Ольга Ломоносова («Шпион»), Мария Андреева («Нежность») и другие актёры. Режиссёром проекта выступает Сергей Попов («ГДР»).