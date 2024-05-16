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В Minecraft появилось упоминание Steam — игра может выйти на платформе Valve

В Minecraft появилось упоминание Steam — игра может выйти на платформе Valve
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Пользователь Reddit под ником NikNikYT обратил внимание на то, что в Minecraft появилось упоминание платформы Steam. Оно появляется при попытке купить внутриигровые монеты в Bedrock-версии песочницы.

Фото: Reddit

Оригинальная версия Minecraft никогда не выходила в Steam — это одна из немногих популярных игр Microsoft, которая так и не добралась до платформы Valve. Вполне возможно, что культовый проект совсем скоро появится в новом цифровом магазине уже после релиза спин-оффов Dungeons, Legends и Story Mode.

В Microsoft не объявляли о выхода Minecraft в Steam, однако теоретический выход песочницы на платформе Valve может быть связан с новой стратегией корпорации Сатьи Наделлы. Согласно инициативе, издатель планирует выпускать свои проекты на как можно большем количестве платформ для увеличения прибыли игрового подразделения.

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