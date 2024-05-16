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Фильм «Вышка 2» снимут режиссёры «Пилы 8»

Фильм «Вышка 2» снимут режиссёры «Пилы 8»
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По данным издания Variety, фильм «Вышка 2», который выступит продолжением оригинального триллера «Вышка», снимут режиссёры Майкл и Питер Спириг. Скотт Манн, который был режиссёром и соавтором сценария первого фильма, возвращается, чтобы написать сценарий вместе с Джонатаном Фрэнком.

Производство картины стартует в июне.

«Вышка» собрала в прокате $ 17 млн при бюджете примерно в $ 3 млн, поэтому авторы и решили снять сиквел. Фильм также стал хитом на Netflix в целом ряде стран.

Премьера «Вышки» состоялась 11 августа — в том числе и в России. Картина рассказывает о девушке, которая вместе с подругой забирается на 600-метровую вышку, чтобы развеять прах своего погибшего супруга. Главные роли в ленте исполнили Грэйс Фултон и Вирджиния Гарднер.

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