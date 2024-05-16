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Расписание игр PGL Wallachia Season 1 по Dota 2 на 16 мая

Расписание первого дня плей-офф PGL Wallachia S1 по Dota 2 — Team Spirit против Aurora
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Сегодня, 16 мая, начнётся основная стадия топ-турнира PGL Wallachia Season 1 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В рамках первого дня плей-офф международного чемпионата по Dota 2 состоится четыре матча верхней сетки. Победители сегодняшних противостояний пройдут в следующий раунд, а проигравшие отправятся в нижнюю сетку, где будут бороться за право продолжить выступление на ивенте.

Расписание игр PGL Wallachia Season 1 на 16 мая

  • 10:00. Верхняя сетка, Xtreme Gaming (Китай) — G2.iG (Китай)
  • 13:00. Верхняя сетка, Aurora (Таиланд) — Team Spirit (Россия)
  • 16:00. Верхняя сетка, Team Falcons (Ближний Восток) — BOOM Esports (Перу)
  • 19:00. Верхняя сетка, Gaimin Gladiators (Европа) — Team Liquid (Швеция)

Турнир PGL Wallachia Season 1 по Dota 2 проходит в LAN-формате с 10 по 19 мая в Бухаресте, Румыния. По итогам групповой стадии соревнование покинули восемь коллективов, среди которых оказались такие российские команды, как BetBoom Team и Virtus.pro.

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