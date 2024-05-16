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Фильм «Воображаемые друзья» с Райаном Рейнольдсом приняли прохладно

Фильм «Воображаемые друзья» с Райаном Рейнольдсом приняли прохладно
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Комментарии

Появились полноценные рецензии картины «Воображаемые друзья» Джона Красински. Судя по ним, лента получилось средней. На Rotten Tomatoes у картины всего 58% свежести. На Metacritic лента собрала 48 баллов из 100.

Критики отмечают, что фильм подаётся в беспорядочном виде и слишком сильно разжёвывает сюжет, не оставляя простора для мыслей или раздумий. В целом картина получилась рваной, подчеркнули критики.

Но есть и плюсы! Среди них выделяют мощный актёрский состав, который пытается украсить фильм, и отличные визуальные эффекты.

Фильм «Воображаемые друзья» теряется сам в себе.
Я искренне восхищаюсь попыткой рассказать оригинальную семейную историю и могу сказать, что она сделана с любовью, но сценарий требует серьёзной доработки.

«Воображаемые друзья» рассказывают о девочке, которая обнаруживает, что может видеть воображаемых друзей, о которых когда-то забыли её близкие. Она отправляется в путешествие, чтобы воссоединить утерянных существ с другими детьми.

Главные роли в фильме исполнили Райан Рейнольдс, Стив Карелл и Кэйли Флеминг. Режиссёром и сценаристом выступил Джон Красински, звезда «Офиса» и создатель «Тихого места».

Премьера ленты состоится 17 мая.

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