Кэмерон Диас и Джейми Фокс — на кадрах комедийного шпионского фильма «Снова в деле»

Netflix опубликовал первые кадры шпионского фильма «Снова в деле» с Кэмерон Диас и Джейми Фоксом в главных ролях. На кадрах актёров можно увидеть в образе своих персонажей.

Сюжет ленты расскажет про дву бывших агентов ЦРУ, которые вынуждены после раскрытия своей личности вернуться на службу. Авторы преподносят ленту как комедийный шпионский боевик.

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Режиссёром проекта выступил Сет Гордон. Вместе с Кэмерон Диас и Джейми Фоксом в фильме также снялись Кайл Чандлер и Гленн Клоуз. Для Диас картина станет первой после почти что 10-летнего перерыва в карьере. Актриса перестала сниматься в кино в 2014 году, но теперь она вновь вернётся в индустрию.

Премьера ленты состоится в Netflix 15 ноября. Кинотеатрального проката не будет.