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Представлены стильные постеры детективного сериала «Калимба» с главными героями шоу

Представлены стильные постеры детективного сериала «Калимба» с главными героями шоу
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Онлайн-кинотеатр Okko представил постеры с главными героями детективного сериала «Калимба». На них изображён основной каст психологического триллера во главе с Фёдором Бондарчуком.

Постеры приурочены к премьере шоу — 16 мая в стриминговом сервисе вышло сразу два эпизода.

Фёдор Бондарчук

Фото: Okko

Алёна Михайлова

Фото: Okko

Сергей Гармаш

Фото: Okko

Константин Плотников

Фото: Okko

Лиза Шакира

Фото: Okko

Сергей Горошко

Фото: Okko

Юлия Волкова

Фото: Okko

Пётр Скворцов

Фото: Okko

Сериал «Калимба» рассказывает об учёном-психологе, который в рамках опасного эксперимента решил запереть жертв и их обидчиков в одном месте. На испытуемых надеты специальные браслеты, которые в случае неповиновения моментально бьют своего владельца мощным разрядом тока. Длительность «опытов» не превышает 15 дней, а что происходит после них — загадка.

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