Представлены стильные постеры детективного сериала «Калимба» с главными героями шоу

Онлайн-кинотеатр Okko представил постеры с главными героями детективного сериала «Калимба». На них изображён основной каст психологического триллера во главе с Фёдором Бондарчуком.
Постеры приурочены к премьере шоу — 16 мая в стриминговом сервисе вышло сразу два эпизода.
Фёдор Бондарчук
Фото: Okko
Алёна Михайлова
Фото: Okko
Сергей Гармаш
Фото: Okko
Константин Плотников
Фото: Okko
Лиза Шакира
Фото: Okko
Сергей Горошко
Фото: Okko
Юлия Волкова
Фото: Okko
Пётр Скворцов
Фото: Okko
Сериал «Калимба» рассказывает об учёном-психологе, который в рамках опасного эксперимента решил запереть жертв и их обидчиков в одном месте. На испытуемых надеты специальные браслеты, которые в случае неповиновения моментально бьют своего владельца мощным разрядом тока. Длительность «опытов» не превышает 15 дней, а что происходит после них — загадка.