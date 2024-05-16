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Наталья Рудова рассказала, предлагали ли ей вернуться в сериал «Универ»

Наталья Рудова рассказала, предлагали ли ей вернуться в сериал «Универ»
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Актриса Наталья Рудова, сыгравшая Ксению Андреевну в сериале «Универ. Новая общага», в соцсетях рассказала о том, предлагали ли авторы шоу ей вернуться.

По словам Рудовой, никаких предложений от создателей сериала не поступало. Видимо, история её героини, которая была девушкой Артура Микаэляна, окончательно завершилась в «Новой общаге».

Таких разговоров не было. Думаю, Ксения Андреевна красиво зашла, красиво ушла.

После «Новой общаги» авторы запустили «Универ. 10 лет спустя». В шоу снялись всеми любимые актёры, включая Анну Хилькевич, Арарата Кещяна, Стаса Ярушина и других артистов. Недавно стартовал сериал «Универ. 13 лет спустя». Его главной фишкой стало возвращение Виталия Гогунского к роли Кузи.

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