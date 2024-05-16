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Звезда сериала Fallout Элла Пернелл сыграет в комедийном ужастике про белок-убийц

Звезда сериала Fallout Элла Пернелл сыграет в комедийном ужастике про белок-убийц
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По данным издания Screen Daily, актриса Элла Пернелл, известная в последнее время по сериалу Fallout, сыграет в комедийном фильме ужасов The Scurry про белок-убийц.

Пернелл сыграет главную роль. Она воплотит образ работницы парка, которая должна использовать свои уникальные навыки и силу, чтобы выжить в схватке с бандой белок-убийц. Вместе с Пернелл в картине сыграют Рис Иванс и Паапа Эссьеду.

Ещё в проекте должны были быть задействованы Оливия Кук и Миа Маккенна-Брюс, но из-за своего плотного графика актёры не смогли принять участия в картине.

Режиссёром картины выступает Крэйг Робертс, снявший ленту «Вечная красота». Съёмки картины проходят сейчас в Великобритании.

Даты выхода у проекта пока нет.

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