Team Spirit сыграла вничью с beastcoast на The International 2022

Российская команда Team Spirit и beastcoast из Перу разделили очки в матче предпоследнего тура групповой стадии The International 2022 по Dota 2.

На первой карте «драконы» большую часть игрового времени владели небольшим преимуществом, но на исходе получаса совершили несколько ошибок подряд и уступили.

Второй сет получится для Team Spirit более академичным: пятёрка Айрата Silent Газиева уверенно набирала превосходство и заслуженно победила — соперники были вынуждены сдаться через 33 минуты.

Последний матч Team Spirit проведёт в 9:15 по московскому времени, соперником станет Team Aster из Китая.

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