Уход Wargaming не повлиял на количество игроков «Мира Танков» и «Мира Кораблей»
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Несколько дней назад стало известно, что World of Tanks, World of Tanks Blitz и World of Warships официально получили новые названия в России. Это связано с уходом Wargaming.
По информации СМИ, уход компании никак не повлиял на количество игроков «Мира Танков», «Мира Кораблей» и Tanks Blitz. По словам директора по продукту проекта Tanks Blitz Павла Степанова, число аудитории составляет 1,5 млн игроков.
Ежедневная аудитория «Мира Танков», «Мира Кораблей» и Tanks Blitz сейчас 1,5 млн. Это почти 100% от базового показателя до переименования. Это и есть достижение, что потерь практически нет. Несмотря на все внешние события, удалось сохранить аудиторию.
После ухода Wargaming заниматься развитием игр стала компания Lesta Games.
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