BetBoom победила PSG.LGD на второй карте и сыграет матч за слот в плей-офф TI11
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Российская команда BetBoom Team выиграла последнюю карту групповой стадии The International 2022 по Dota 2 — второй сет против PSG.LGD завершился за 58 минут победой коллектива Акбара SoNNeikO Бутаева.
Ничья в серии (1-1) позволила BetBoom Team набрать пять очков и догнать американскую Soniqs, которая в своём матче уступила Gaimin Gladiators со счётом 0:2.
Dota 2. The International 11. Группа A
18 октября 2022, вторник. 07:30 МСК
PSG.LGD
Окончен
1 : 1
BetBoom Team
В результате команды проведут переигровку за место в нижней сетке плей-офф чемпионата мира по Dota 2. Матч между BetBoom Team и Soniqs состоится после завершения всех матчей группы B — это произойдёт примерно в 12:00 по московскому времени.
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Комментарии
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