Team Spirit уступила Aster в первой игре матча группы B на The International 2022

Состав Team Spirit по Dota 2 проиграл первую карту серии против Team Aster из Китая в матче группового этапа The International 2022.

Несмотря на удачный пик и достойное начало, по ходу игры «драконы» растеряли всё преимущество, чем и воспользовались представители Поднебесной — перехватив инициативу, Aster довела дело до победы на первой карте.

После небольшой паузы Team Spirit и Team Aster проведут ещё одну игру. Российской команде обязательно нужно побеждать, чтобы сохранить шансы на выход в верхнюю сетку; при этом нужно надеяться, что Thunder Awaken не сможет набрать очков в матче с beastcoast.

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