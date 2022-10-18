Саппорт Team Spirit — о первой игре с beastcoast: могу взять это поражение на себя
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Игрок поддержки российской Team Spirit по Dota 2 Мирослав Mira Колпаков подвёл итоги серии с beastcoast (1-1) в групповой стадии The International 2022.
Саппорт отметил, что на первой карте у его команды был не самый удачный пик, но признал, что сам совершил ряд ошибок.
Возможно, у нас был не самый уверенный драфт — но мы могли победить, если бы хорошо играли. Я очень сильно ошибался в некоторых драках. Могу взять это поражение на себя. Если бы этого не было, если бы я лучше понял действия Shadow Fiend и не поймал какой-то лишний контроль, мы могли бы выиграть эту игру.
Во второй игре Мира выделил выбор персонажей, который позволил Team Spirit победить.
Пикнули настолько хорошо, что, даже где-то уступая, мы имели шансы на победу. Использовали, выиграли — довольны, что в итоге хотя бы ничья.
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