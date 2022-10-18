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Team Spirit за 19 минут вынесла Aster на второй карте на The International 2022

Team Spirit за 19 минут вынесла Aster на второй карте на The International 2022
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Российская команда Team Spirit смогла сравнять счёт в матче с Team Aster из Китая. Последняя серия в рамках группового этапа The International 2022 завершилась с результатом 1-1.

На второй карте коллектив Айрата Silent Газиева действовал безошибочно, реализовав преимущество своих персонажей в ранней стадии — в итоге соперники были вынуждены сдаться спустя 19 минут, проигрывая по убийствам 3:24.

Dota 2. The International 11. Группа B
18 октября 2022, вторник. 09:40 МСК
Team Aster
Окончен
1 : 1
Team Spirit

Чтобы выйти в верхнюю сетку плей-офф, Team Spirit должны надеяться на победу beastcoast в матче с Thunder Awaken — сейчас идёт вторая карта этой серии. Если TA сможет выиграть, то российская команда гарантированно сыграет в нижней сетке.

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