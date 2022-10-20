Стартуют решающие матчи TI11 — расписание первого дня плей-офф The International 2022

Сегодня, 20 октября в Сингапуре пройдут первые матчи плей-офф The International 2022. По итогам игрового дня определятся четыре команды, которые покинут чемпионат мира по Dota 2, в то же время в верхней сетке станут известны первые полуфиналисты.

Расписание матчей The International 2022 — 20 октября, четверг:

5:00, верхняя сетка. Evil Geniuses (Северная Америка) — Thunder Awaken (Перу);

8:00, верхняя сетка. Team Secret (Европа) — PSG.LGD (Китай);

11:00, нижняя сетка. Hokori (Перу) — beastcoast (Перу);

12:00, нижняя сетка. Team Spirit (Россия) — BOOM Esports (Филиппины);

13:00, нижняя сетка. Fnatic (Юго-Восточная Азия) — Gaimin Gladiators (Европа);

14:00, нижняя сетка. Royal Never Give Up (Китай) — Entity (Европа).

Начало игр указано по московскому времени. Матчи первого раунда нижней сетки пройдут в формате best-of-1 (до одной победы), все остальные — best-of-3 (до двух побед).