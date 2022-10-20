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Team Spirit вылетела с The International 2022, проиграв в первом раунде

Team Spirit вылетела с The International 2022, проиграв в первом раунде
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Российская команда Team Spirit уступила BOOM Esports из Юго-Восточной Азии в первом раунде чемпионата мира The International по Dota 2 и покидает главный киберспортивный турнир года.

Действующие чемпионы мира выбрали неудачных героев на стадии драфта и не смогли нивелировать преимущество пика в ходе игры — спустя 40 минут BOOM уверенно довела дело до победы.

Dota 2. The International 11. Раунд 1 (нижняя сетка)
20 октября 2022, четверг. 10:45 МСК
Team Spirit
Окончен
0 : 1
BOOM Esports

Team Spirit в итоге покидает The International 2022, заняв лишь 13–16 место. Российская команда получит более $ 250 тыс., но не сможет защитить звание чемпиона мира.

В свою очередь, BOOM Esports продолжит выступление на чемпионате мира по Dota 2 встречей с PSG.LGD из Китая. Матч за место в топ-8 начнётся завтра в 11:00 по московскому времени.

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