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«Мы обязательно вернёмся сильнее». Team Spirit обратилась к фанатам после вылета с TI11

«Мы обязательно вернёмся сильнее». Team Spirit обратилась к фанатам после вылета с TI11
Мирослав Mira Колпаков
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Российский клуб Team Spirit после поражения от BOOM в плей-офф The International 2022 по Dota 2 выпустил сообщение, адресованное болельщикам команды.

«Драконы» поблагодарили фанатов за поддержку, но не стали раскрывать подробности о будущем коллектива.

The International 11 для нас официально завершён. Этот турнир стал серьёзным испытанием для наших парней, однако не со всеми трудностями они смогли справиться. Мы сражались до конца и старались показать лучшую игру. Спасибо всем нашим болельщикам, которые просыпались ранним утром, чтобы поддержать любимую команду. Мы обязательно вернёмся сильнее.

Сегодня Team Spirit проиграла азиатской BOOM Esports (0:1) и покинула чемпионат мира по Dota 2, заняв на The International 13–16-е место.

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