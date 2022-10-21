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Evil Geniuses с Nightfall вылетела с The International 2022

Evil Geniuses с Nightfall вылетела с The International 2022
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Состав американского клуба Evil Geniuses по Dota 2 закончил выступление на чемпионате мира The Intenational 2022.

Сегодня «злые гении», в составе которых играет российский оффлейнер Егор Nightfall Григоренко, уступили перуанской beastcoast со счётом 0:2. В итоге EG заняла 9-12-е место на главном турнире года по Dota 2, заработав около $ 350 тыс.

Dota 2. The International 11. Раунд 2 (нижняя сетка)
21 октября 2022, пятница. 10:00 МСК
Evil Geniuses
Окончен
0 : 2
beastcoast

beastcoast проведёт следующий матч завтра, 22 октября, в 5:00 мск. Соперником станет победитель встречи между PSG.LGD и BOOM Esports, которая начнётся в Сингапуре через несколько минут.

Чемпионат мира The Intenational 2022 по Dota 2 проходит с 8 по 30 октября. Участники турнира разыгрывают звание лучшей команды планеты и призовой фонд в размере $ 17 млн.

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