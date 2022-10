Абсолютно всё, что нужно знать о The International 2022 по Dota 2

Уже утром в Сингапуре состоятся первые матчи The International 2022 — главного турнира по игре Dota 2. Лучшие команды мира до конца месяца будут вести ожесточённую борьбу за престижный трофей и огромный призовой фонд в миллионы долларов.

В преддверии главного киберспортивного события осени мы рассказываем, чем так важен предстоящий ивент и чего стоит ждать от TI в этом году.

Что вообще такое The International?

Чемпионат мира по Dota 2 ежегодно проводится летом или в первой половине осени. Первый The International в 2011 году был по сути анонсом новой игры в рамках выставки gamescom — чтобы привлечь внимание к своей версии популярной модификации Defense of the Ancients (DotA) для Warcraft 3, разработчики из Valve анонсировали неслыханный для киберспорта нулевых призовой фонд в размере $ 1,6 млн.

С ростом популярности киберспорта и Dota 2 главный турнир постоянно развивался, привлекая всё больше игроков и зрителей. Сам The International превратился в настоящий праздник «Доты» с анонсами разработчиков, внутриигровыми ивентами и так далее. А сумма, которую разыгрывали лучшие команды мира, росла с каждым годом благодаря любопытной модели краудфандинга с боевым пропуском для игроков.

К примеру, в прошлом году призовой фонд составил $ 40 млн, причём победившая Team Spirit из России выиграла более $ 18,2 млн — это рекорд для киберспорта. За ходом финала между «драконами» и китайской PSG.LGD одновременно следили более 2,7 млн человек, около миллиона — на русскоязычной трансляции.

Национальный стадион в Бухаресте — The International 2021 Фото: Valve

The International 2022 — когда, где и как

В этом году участие в чемпионате мира по Dota 2 примет рекордное число команд — в Сингапур отправились 30 коллективов из разных уголков планеты. Общий призовой фонд уже превысил сумму в $ 13 млн и продолжает расти: и пусть прошлогодний рекорд побить, скорее всего, не выйдет, это всё равно огромные деньги.

Турниры серии The International занимают семь из десяти позиций самых больших призовых в истории киберспорта. Для сравнения, на чемпионате мира по League of Legends разыгрывают около $ 6 млн, на главном турнире по PUBG — $ 7 млн, по CS:GO — лишь $ 1 млн.

The International 2022 проходит в три этапа:

8–12 октября — предварительная стадия Last Chance Qualifier, где сыграли призёры региональных отборочных (в том числе NAVI и Virtus.pro). Две лучшие команды проходят дальше;

— предварительная стадия Last Chance Qualifier, где сыграли призёры региональных отборочных (в том числе NAVI и Virtus.pro). Две лучшие команды проходят дальше; 15–18 октября — групповой этап, куда уже отобрались российские Team Spirit и BetBoom. Две подгруппы по 10 команд, где каждая команда сыграет против каждой. Восемь команд пройдут в верхнюю сетку плей-офф, ещё восемь — в нижнюю, четыре худших покинут турнир;

— групповой этап, куда уже отобрались российские Team Spirit и BetBoom. Две подгруппы по 10 команд, где каждая команда сыграет против каждой. Восемь команд пройдут в верхнюю сетку плей-офф, ещё восемь — в нижнюю, четыре худших покинут турнир; 23–26 и 29–30 октября — плей-офф по системе double-elimination. Команды из верхней сетки получат один шанс проиграть и всё равно продолжить выступления (уже в нижней сетке). Кстати, такую систему в этом году тестируют в Кубке России по футболу.

The International 2017 Фото: Valve

Матчи предварительной и групповой стадии обычно играют параллельно (сразу пять разных встреч на пяти трансляциях) в закрытом режиме. Команды находятся в оборудованной зоне отеля, где в свободное время продолжают тренировки.

Плей-офф TI обычно проходит на стадионе, а в этот раз — сразу на двух. С 20 по 23 октября участников The International и несколько тысяч зрителей примет современный многофункциональный комплекс Suntec Singapore — там, к примеру, проходили Летние юношеские олимпийские игры 2010 года.

Самые важные матчи TI11 состоятся 29 и 30 октября на Сингапурском крытом стадионе, который вмещает до 12 тысяч человек и регулярно принимает топовые спортивные соревнования (единоборства ONE Championship и UFC Fight Night, финал женского теннисного тура WTA) и концерты мировых звёзд уровня Элтона Джона или Тейлор Свифт.

Сингапурский крытый стадион Фото: Wikipedia

За кого болеть?

Если в прошлом году наши команды не входили в число основных претендентов на титул, а победа Team Spirit стала, пожалуй, главной неожиданностью с 2016 года, то на этот раз российские игроки (которых, кстати, больше, чем всех остальных) — одни из главных фаворитов.

Прежде всего, наши надежды связаны с действующим чемпионом The International, командой Team Spirit. «Драконы» не лучшим образом провели первую часть сезона, но в августе выиграли последний крупный турнир PGL Arlington Major, доказав, что остаются одной из лучших команд мира и находятся в прекрасной форме.

Вторая российская команда, которая уже прошла в групповой этап — BetBoom Team с хорошо известным керри Никитой Daxak Кузьминым, опытным капитаном Акбаром SoNNeikO Бутаевым и молодыми талантами. Парни показывают интересный стиль игры и, если раскроют свои сильные стороны, могут зайти достаточно далеко.

Никита Daxak Кузьмин Фото: ВКонтакте

Помимо этого, в текущем сезоне появилась целая плеяда российских игроков, которые прекрасно выступают в зарубежных коллективах и тоже могут претендовать на победу:

капитаном европейской OG с начала сезона стал Михаил Misha Агатов, а главный тренер — его хороший знакомый Евгений Chuvash Макаров;

в Evil Geniuses из США на третьей позиции выступает бывший керри Virtus.pro Егор Nightfall Григоренко;

за амбициозную Entity Gaming играют керри Иван Pure Москаленко и саппорт Владислав Kataomi` Семёнов. Тренер — Даниил MeTTpuM Гилёв, а капитан — белорус Дмитрий Fishman Полищук;

и в ещё одной команде из Европы российский керри: Антон dyrachYO Шкредов входит в ростер Gaimin Gladiators.

Team Spirit Фото: Valve

Кто фаворит?

Основных претендентов на победу два — это российская Team Spirit и китайская PSG.LGD, которые за последний год трижды встречались в финале крупных турниров. Считается, что представители Поднебесной чуть сильнее как индивидуально, так и в плане стратегий, но «драконы» уже дважды останавливали китайцев в шаге от трофея, несмотря на все прогнозы.

Вообще, команды из Китая традиционно сильны. Помимо PSG.LGD, на победу на The International 2022 всерьёз претендует Team Aster с опытным Чжаном LaNm Чжиченом в роли тренера — на самом первом «Инте» он играл в финале против NAVI. Хорошо играет Royal Never Give Up: чего только стоит Лу Somnus Яо на миде!

В число основных фаворитов также входят две молодые команды из Европы — OG и Entity Gaming. У первых уже есть опыт побед (весенний мэйджор в Стокгольме) и прекрасный мотиватор Себастьян Ceb Дебс, который привёл клуб к двум подряд победам на TI. Entity будет труднее — за ними только талант и нестандартный игровой стиль.

Впрочем, всегда стоит помнить, что The International — турнир сюрпризов. Набрать и сохранить максимальную форму может и американская TSM, и Tundra Esports из Европы, и даже «хозяева» турнира в лице азиатских BOOM Esports или Fnatic.

The International 2017 Фото: Valve

Где смотреть The International 2022

Все матчи чемпионата мира по Dota 2 будут доступны для просмотра бесплатно на различных площадках, а также внутри клиента Dota 2, где вы сами сможете выбирать ракурс обзора, открывать нужную статистику и так далее.

Турнир последнего шанса (Last Chance Qualifier) и групповой этап на русском языке будет освещать студия FISSURE. Все матчи можно будет бесплатно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko в Full HD. Так как матчи идут параллельно, будет задействовано пять стримов — на Okko можно быстро переключаться между трансляциями или смотреть несколько игр одновременно.

Список комментаторов и аналитиков предварительной стадии The International 2022 Фото: FISSURE

Плей-офф The International 2022 русскоязычные комментаторы и аналитики будут освещать с места событий. Всех работников студии приглашает напрямую Valve, поэтому эфиры «переедут» на официальный канал Dota 2.

Отдельные матчи The International также будут комментировать на своих каналах профессиональные игроки и стримеры с Twitch и YouTube — среди них экс-капитан Virtus.pro Ярослав NS Кузнецов, бывший киберспортсмен Александр Nix Левин, популярный стример Вячеслав Buster Леонтьев и многие другие.