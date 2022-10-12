Фил Спенсер «засветил» старый прототип консоли для Xbox Cloud Gaming
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Недавно глава Xbox Фил Спенсер «засветил» на своей полке странного вида консоль. Игроки посчитали, что это неанонсированное устройство для облачного гейминга. Слухи о приставке для сервиса Xbox Cloud Gaming ходили ещё в августе прошлого года. Тогда инсайдеры утверждали, что устройство поступит в продажу зимой, но этого не произошло.
Фото: Соцсети Фила Спенсера
Xbox подтвердила, что у Фила на полке — старый прототип консоли Keystone, от которого компания в итоге отказалась, чтобы начать работу над новым устройством.
Ранее в этом году мы решили отказаться от Keystone, чтобы разработать другое устройство. Оно сможет предоставить «облачный» гейминг большему числу игроков по всему миру.
Keystone выглядит как небольшой гаджет и служит для потоковой передачи игр библиотеки Xbox Game Pass на любой монитор или экран телевизора без дополнительного оборудования.
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