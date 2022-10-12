Фил Спенсер «засветил» старый прототип консоли для Xbox Cloud Gaming

Недавно глава Xbox Фил Спенсер «засветил» на своей полке странного вида консоль. Игроки посчитали, что это неанонсированное устройство для облачного гейминга. Слухи о приставке для сервиса Xbox Cloud Gaming ходили ещё в августе прошлого года. Тогда инсайдеры утверждали, что устройство поступит в продажу зимой, но этого не произошло.

Фото: Соцсети Фила Спенсера

Xbox подтвердила, что у Фила на полке — старый прототип консоли Keystone, от которого компания в итоге отказалась, чтобы начать работу над новым устройством.

Ранее в этом году мы решили отказаться от Keystone, чтобы разработать другое устройство. Оно сможет предоставить «облачный» гейминг большему числу игроков по всему миру.

Keystone выглядит как небольшой гаджет и служит для потоковой передачи игр библиотеки Xbox Game Pass на любой монитор или экран телевизора без дополнительного оборудования.