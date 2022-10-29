Gaimin Gladiators сделает минимум одну замену в составе после The International 2022
Поделиться
Европейский клуб Gaimin Gladiators принял решение изменить состав по Dota 2 перед новым соревновательным сезоном. Уже сегодня ростер лишился одного из игроков.
Команду покидает мидер Мирослав BOOM Бицан — кто заменит его на второй позиции, пока неизвестно. О причинах, которые побудили клуб или самого киберспортсмена на такое решение, ничего не сообщается.
Текущий состав Gaimin Gladiators по Dota 2:
- Антон dyrachyo Шкредов (керри);
- Маркус Ace Хёлгард (оффлейнер);
- Эрик tOfu Энгель (семи-саппорт);
- Мельхиор Seleri Хилленкамп (фулл-саппорт).
В октябре Gaimin Gladiators впервые в истории выступила на чемпионате мира The International по Dota 2. На TI11 состав европейского клуба занял 9–12-е место, выиграв около $ 370 тыс. призовых.
Комментарии
- 29 октября 2022
-
17:56
-
17:28
-
17:08
-
16:44
-
16:14
-
15:44
-
15:34
-
14:59
-
14:42
-
14:26
-
13:48
-
13:12
-
12:43
-
11:41
-
11:20
-
10:56
-
09:38
-
07:42
-
07:29
- 28 октября 2022
-
22:27
-
21:55
-
21:21
-
20:50
-
20:18
-
19:43
-
18:57
-
18:30
-
17:56
-
17:44
-
17:22
-
17:16
-
16:53
-
16:47
-
16:08
-
16:04
Партнерский контент