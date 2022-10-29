Gaimin Gladiators сделает минимум одну замену в составе после The International 2022

Европейский клуб Gaimin Gladiators принял решение изменить состав по Dota 2 перед новым соревновательным сезоном. Уже сегодня ростер лишился одного из игроков.

Команду покидает мидер Мирослав BOOM Бицан — кто заменит его на второй позиции, пока неизвестно. О причинах, которые побудили клуб или самого киберспортсмена на такое решение, ничего не сообщается.

Текущий состав Gaimin Gladiators по Dota 2:

Антон dyrachyo Шкредов (керри);

Маркус Ace Хёлгард (оффлейнер);

Эрик tOfu Энгель (семи-саппорт);

Мельхиор Seleri Хилленкамп (фулл-саппорт).

В октябре Gaimin Gladiators впервые в истории выступила на чемпионате мира The International по Dota 2. На TI11 состав европейского клуба занял 9–12-е место, выиграв около $ 370 тыс. призовых.