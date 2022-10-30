Вышел фейковый тизер ремейка Metal Gear Solid 3. Сначала его приняли за реальный

Утром 30 октября в Сети оказался возможный тизер ремейка Metal Gear Solid 3: Snake Eater. По легенде, его опубликовали сами разработчики из сингапурской студии Virtuos, но вскоре ролик удалили.

Видео, разумеется, успели сохранить. Там показывают пару сцен с советскими джунглями, после чего начинается загадка — на азбуке Морзе сообщалась дата, 8 декабря. В этот день проходит The Game Awards 2022. Всё сходится, значит? Полноценный показ проекта через месяц?

Нет. Вполне очевидно, что малоизвестная для публики студия Virtuos (хотя в индустрии это уже настоящие мастодонты аутсорса) не стала бы выкладывать тизер игры подобным образом — да ещё и с первыми кадрами. Слишком уж просто. Быстро вскоре нашли первоисточник тизера — свежий ролик студии Quixel про сканирование массы деревьев.

Люди, конечно, сначала всполошились — наконец-то возвращение Metal Gear. Ремейк действительно находится в разработке у сингапурской студии, в этом сомнений почти нет, но вот когда его покажут — неизвестно.