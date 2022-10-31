Порнозвезда и стримерша Адриана Чечик показала жуткий шрам после травмы спины на TwitchCon

9 октября на ивенте TwitchCon порнозвезда и стримерша Адриана Чечик сломала себе позвоночник, спрыгнув в мягкий бассейн. Оказалось, что он неглубокий, поэтому девушка нанесла себе серьёзную травму, упав на бетонную плиту. После этого её тут же доставили в больницу и сделали операцию.
Спустя три недели Адриана вернулась из больницы и провела стрим. На нём девушка показала жуткий шрам, который с ней теперь навсегда. Кроме того, Чечик заявила, что из-за операции и последующих применений гормонов она потеряла ребёнка, о существовании которого девушка не знала до посещения медицинского учреждения.
При этом Чечик пока ничего не говорила о потенциальном судебном деле против организаторов TwitchCon. Сам Twitch сваливает всю вину именно на них, а те заявляют, что всё дело в подрядчиках. Судя по всему, здесь понадобится серьёзное судебное разбирательство, ведь пострадала не только Адриана, но и другие девушки.
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