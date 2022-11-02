Blizzard анонсировала большое дополнение для Hearthstone — «Марш Короля-лича»

Blizzard презентовала новое большое обновление для Hearthstone — оно называется «Марш Короля-лича». DLC привнесёт в игру новый класс — рыцаря смерти, который умеет призывать за две маны нежить с характеристиками 1/1, способную делать «Рывок вурдалака». В конце каждого хода она умирает. Рыцари также подсчитывают трупы, которые увеличивают их мощь.
Рыцари смерти при составлении колоды получат специальную механику рун — у каждой будут свои сильные стороны. Игрокам позволят составлять колоды с любым сочетанием рун, при этом некоторые карты потребуют, чтобы все собранные карты были одного типа.
Вместе с дополнением в Hearthstone появятся новые черты карт. Они позволят существам с «Перерождением» вернуться в бой. Станут доступны карты и со свойством «Жажда маны «X», — они получают бонусный эффект, когда у пользователя есть нужное количество маны. Остальные подробности можно узнать на сайте игры.
«Марш Короля-лича» выйдет 6 декабря 2022 года.
- 2 ноября 2022
-
16:19
-
16:06
-
15:49
-
15:48
-
15:34
-
15:24
-
15:07
-
15:05
-
14:55
-
14:29
-
14:01
-
13:48
-
13:35
-
13:08
-
13:07
-
12:42
-
12:24
-
12:19
-
11:22
-
10:39
-
10:04
-
09:26
- 1 ноября 2022
-
21:58
-
21:43
-
20:35
-
19:58
-
19:28
-
18:59
-
18:24
-
18:23
-
18:10
-
17:55
-
17:24
-
16:58
-
16:31