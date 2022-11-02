В России стартуют продажи Steam Deck на 256 и 512 ГБ
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В торговой сети DNS уже открыли предзаказы на новую партию Steam Deck. Магазин предлагает покупателям версии портативного устройства на 256 и 512 ГБ.
Версии Steam Deck, доступные для предзаказа в DNS:
- Steam Deck на 256 ГБ — 89 999 рублей.
- Steam Deck на 512 ГБ — 99 999 рублей.
Фото: DNS
Фото: DNS
Для сравнения: сама Valve продаёт Steam Deck с 256 ГБ памяти за $ 529 — это около 33 тыс. рублей, а с 512 ГБ — за $ 649 — чуть более 40 тыс. рублей. Продажи популярной платформы стартуют в DNS с 19 ноября. Сколько примерно устройств привезла сеть, пока неизвестно.
В октябре DNS запускала продажи Steam Deck с 64 ГБ памяти. По предварительному заказу её можно было приобрести за 80 тыс. рублей. Изначально магазин хотел продавать портативки Valve за 100 тыс.
Новость по темеSteam Deck можно официально купить в России за 80 тыс. рублей
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