В России стартуют продажи Steam Deck на 256 и 512 ГБ

В торговой сети DNS уже открыли предзаказы на новую партию Steam Deck. Магазин предлагает покупателям версии портативного устройства на 256 и 512 ГБ.

Версии Steam Deck, доступные для предзаказа в DNS:

Steam Deck на 256 ГБ — 89 999 рублей.

Steam Deck на 512 ГБ — 99 999 рублей.

Фото: DNS

Фото: DNS

Для сравнения: сама Valve продаёт Steam Deck с 256 ГБ памяти за $ 529 — это около 33 тыс. рублей, а с 512 ГБ — за $ 649 — чуть более 40 тыс. рублей. Продажи популярной платформы стартуют в DNS с 19 ноября. Сколько примерно устройств привезла сеть, пока неизвестно.

В октябре DNS запускала продажи Steam Deck с 64 ГБ памяти. По предварительному заказу её можно было приобрести за 80 тыс. рублей. Изначально магазин хотел продавать портативки Valve за 100 тыс.