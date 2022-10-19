Steam Deck можно официально купить в России за 80 тыс. рублей

Популярный портативный ПК Steam Deck наконец-то можно официально приобрести в России через российского ритейлера DNS. На сайте магазина уже открыты предварительные заказы устройства по цене в 80 тыс. рублей.

Примечательно, что предзаказать Steam Deck можно было со вчерашнего дня за 100 тыc. рублей, а затем DNS снизил цену устройства на 20 тыс. рублей. Напомним, Steam Deck на 64 ГБ продаётся по официальной цене в $ 400 (примерно 25 тыс. рублей).

Старт продаж портативного ПК состоится 24 октября. Также на странице можно увидеть характеристики устройства и другие данные. Кстати, при покупке Steam Deck гарантия будет действовать в течение года.

Ранее случилась забавная ситуация, при которой геймеру для запуска Steam Deck пришлось полностью посмотреть «Шрека».