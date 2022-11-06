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СМИ назвали ещё одного кандидата на роль нового керри Virtus.pro по Dota 2

СМИ назвали ещё одного кандидата на роль нового керри Virtus.pro по Dota 2
Alberkaaa — в центре внизу
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Киберспортивный клуб Virtus.pro продолжает искать новых игроков для состава по Dota 2 на сезон-2022/2023. Сегодня Metaratings сообщила, что новым керри коллектива может стать российский игрок Альберт Alberkaaa Черноиванов.

Ранее он выступал за VP.Prodigy и AS Monaco Gambit. Другим претендентом на эту роль остаётся Алимжан Watson Исламбеков из HellRaisers.

В текущий момент в ростер Virtus.pro по Dota 2 входят четыре игрока, однако, по слухам, большинство из них покинет клуб. По информации «Чемпионата», из актуального состава в организации может остаться только саппорт Даниял yamich Лазебный.

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Состав Virtus.pro по Dota 2 покинут ещё три игрока

Состав Virtus.pro по Dota 2:

  • Данил gpk Скутин;
  • Дмитрий DM Дорохин;
  • Даниял yamich Лазебный;
  • Егор Xakoda Липартия.
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