СМИ назвали ещё одного кандидата на роль нового керри Virtus.pro по Dota 2
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Киберспортивный клуб Virtus.pro продолжает искать новых игроков для состава по Dota 2 на сезон-2022/2023. Сегодня Metaratings сообщила, что новым керри коллектива может стать российский игрок Альберт Alberkaaa Черноиванов.
Ранее он выступал за VP.Prodigy и AS Monaco Gambit. Другим претендентом на эту роль остаётся Алимжан Watson Исламбеков из HellRaisers.
В текущий момент в ростер Virtus.pro по Dota 2 входят четыре игрока, однако, по слухам, большинство из них покинет клуб. По информации «Чемпионата», из актуального состава в организации может остаться только саппорт Даниял yamich Лазебный.
Новость по темеСостав Virtus.pro по Dota 2 покинут ещё три игрока
Состав Virtus.pro по Dota 2:
- Данил gpk Скутин;
- Дмитрий DM Дорохин;
- Даниял yamich Лазебный;
- Егор Xakoda Липартия.
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