DRX из Южной Кореи стала чемпионом мира по League of Legends

Корейская команда DRX выиграла чемпионат мира по командной стратегии League of Legends в Мексике и США.
В решающем матче пятёрка под руководством Кима SSONG Сон Су смогла победить другую команду из Южной Кореи, T1 — финальная серия завершилась со счётом 3:2. Помимо титула, DRX получит денежный приз в размере $ 489,5 тыс.
Третье место в рамках Worlds 2022 по Лиге Легенд поделили корейская Gen.G и JD Gaming из Китая. Всего в плей-офф прошла лишь одна западная команда — Rogue из Европы, которая вылетела на стадии четвертьфинала от JD Gaming (0:3).
Российские команды не смогли выступить на чемпионате мира из-за отмены летнего сплита Континентальной лиги СНГ (LCL). Пока неизвестно, в каком формате региональная лига будет существовать в следующем сезоне.
- 6 ноября 2022
-
13:02
-
12:32
-
12:31
-
12:16
-
12:04
-
11:01
- 5 ноября 2022
-
21:30
-
19:38
-
19:05
-
18:13
-
17:46
-
16:27
-
15:48
-
15:32
-
15:10
-
14:43
-
14:42
-
13:53
-
13:41
-
13:12
-
12:43
-
12:33
-
12:08
- 4 ноября 2022
-
23:31
-
22:01
-
21:12
-
20:29
-
19:44
-
19:10
-
18:32
-
17:49
-
17:01
-
16:33
-
16:02
-
15:28