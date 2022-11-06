DRX из Южной Кореи стала чемпионом мира по League of Legends

Корейская команда DRX выиграла чемпионат мира по командной стратегии League of Legends в Мексике и США.

В решающем матче пятёрка под руководством Кима SSONG Сон Су смогла победить другую команду из Южной Кореи, T1 — финальная серия завершилась со счётом 3:2. Помимо титула, DRX получит денежный приз в размере $ 489,5 тыс.

Третье место в рамках Worlds 2022 по Лиге Легенд поделили корейская Gen.G и JD Gaming из Китая. Всего в плей-офф прошла лишь одна западная команда — Rogue из Европы, которая вылетела на стадии четвертьфинала от JD Gaming (0:3).

Российские команды не смогли выступить на чемпионате мира из-за отмены летнего сплита Континентальной лиги СНГ (LCL). Пока неизвестно, в каком формате региональная лига будет существовать в следующем сезоне.