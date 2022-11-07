VPN в России хотят сделать ещё недоступнее

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации проводит работу по изучению потребностей в использовании VPN в стране. Соответствующий опросный лист ведомство уже направило в отраслевые организации с просьбой заполнить в короткие сроки.

Как отмечают эксперты на IT-рынке, сбор сведений происходит для возможной блокировки всех основных VPN-протоколов в РФ. Ранее после получения подобной информации о тех или иных программах Роскомнадзор блокировал приложения для обхода блокировок.

При этом эксперты не исключают того, что услуги по подключению к VPN могут стать полностью государственными — например, для банков и других структур, которые не могут работать без шифрования данных. А получить доступ к программам можно будет через портал «Госуслуги».

Ранее Роскомнадзор уже заявлял, что продолжит блокировать VPN-сервисы из-за получения доступа к запрещённой информации. А в Госдуме подобные блокировки называют «заботой о россиянах».