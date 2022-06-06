В Госдуме объяснили блокировки VPN-сервисов заботой о россиянах

В начале июня Роскомнадзор заблокировал один из самых популярных VPN-сервисов под названием Proton. В органе заявили, что «средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой», поэтому подобные программы будут блокироваться и дальше.
В интервью изданию «Газета.ру» зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев отметил, что VPN-сервисы блокируют не только из-за получения доступа к запрещённой информации, но и в качестве заботы о россиянах, ведь подобные программы «могут брать личные данные россиян».
Роскомнадзор предупреждал о том, что будет блокировать VPN-сервисы. Они небезопасны, могут брать личные данные россиян — IP, пароли и так далее. А вообще, основная причина как раз в том, что с помощью VPN получается доступ на запрещённые ресурсы. Чтобы ими не пользовались, эти VPN-сервисы блокируют. Таких сервисов много заблокировано в России, и другие тоже будут [заблокированы].
Судя по всему, Роскомнадзор продолжит блокировать различные VPN-программы. Ранее свою обеспокоенность популярностью подобных сервисов выразил и руководитель рабочей группы ОП по противодействию распространению недостоверной информации и защите прав пользователей интернета Александр Малькевич.
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