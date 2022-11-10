В России возобновили продажи Xbox Series для России

В крупных торговых сетях начали продавать сертифицированные для России консоли Xbox Series. По заверению «Известий», это официальные поставки от Microsoft. Приставки имеют индекс 00011 и добавочный префикс Ru или РСТ («Ростест»).
Microsoft прекратила официальные поставки консолей Xbox и продажу игр на российский рынок в марте этого года. Вскоре после этого ритейлеры начали завозить приставки в страну по параллельному импорту. Наличие сертифицированных Xbox Series уже подтвердили в «М.Видео-Эльдорадо» и Ozon. Эти приставки имеют гарантию именно от производителя, а не от продавцов.
Также сообщается о поступлении в продажу сертифицированных «Ростестом» консолей PS5. Их можно найти на маркетплейсах и в различных интернет-магазинах. Сертификация «Ростеста» означает, что устройство поставлено производителем и предназначено для продажи в России.
- 10 ноября 2022
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