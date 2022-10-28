В России возобновили продажи PS5 для России

Как обратили внимание «Известия», в России появились PlayStation 5, сертифицированные «Ростестом». Их можно найти на маркетплейсах и в различных интернет-магазинах. Сертификация «Ростеста» означает, что устройство поставлено производителем, предназначено для продажи в России и может обслуживаться в официальных отечественных сервисных центрах.

В пресс-службе Ozon подтвердили, что консоли предназначены для продажи в России. Представители Techline24 заверили, что это недавняя поставка PS5. В пресс-службе Wildberries сообщили: PlayStation 5 на маркетплейсе продают предприниматели, которые успели завезти эти приставки ранее. Как отмечает источник, близкий к одному из крупных игроков рынка, Sony официально не ввозит консоли в Россию, но это мог сделать один из дистрибуторов — партнёров компании.

В «Известиях» также заявили о продажи ключей для новинок PlayStation на ПК и сочли это ещё одним шагом к возвращению Sony на отечественный рынок. Однако по нашим данным, «Бука» получает ключи через очень сложную линейку поставок — японская корпорация не выдаёт их напрямую.