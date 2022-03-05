Microsoft и Bethesda прекращают продажи своих игр в России

Microsoft объявила о временной остановке работы в России, после чего из цифровых магазинов пропали игры компании. Среди них оказались Halo Infinite, Forza Horizon 5, Gears 5 и некоторые проекты Bethesda.

Ограничения затронули сервисы Steam, PS Store и другие. Среди серий Bethesda уже нельзя купить Doom, The Elder Scrolls, Prey, Wolfenstein и Deathloop. Из магазина Microsoft игры пока не пропали.

Microsoft объявила о приостановке работы в России вчера. Случилось это из-за обострённой ситуации на Украине. Компания останавливает продажу своих товаров и работу сервисов.

Ранее о временной остановке работы в России сообщила компания Nintendo, а продажи своих игр прекратили EA и CD Projekt RED.

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