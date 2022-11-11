Для DC хотят сделать общую вселенную с фильмами, играми и сериалами

Издание Deadline сообщило, что недавно для сотрудников Warner Bros. Discovery устраивали встречу, на которой глава компании Дэвид Заслав представил новых генеральных директоров DC Studios Джеймса Ганна и Питера Сафрана.

Ганн и Сафран в восторге от того, что им предстоит работать в Warner Bros. Discovery, а Заслав упомянул, что план состоит в том, чтобы создать общую вселенную DC, которая будет охватывать фильмы, сериалы, мультсериалы, игры и многое другое.

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Ганн и Сафран вступили в свои должности 1 ноября. Они будут заниматься развитием DC Studios — таким образом, как это делает Кевин Файги в Marvel Studios. Вероятно, они и должны будут сформировать общую вселенную DC, в которую войдут различные проекты.