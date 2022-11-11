Мангака требует от Илона Маска $ 1 млрд за нарушение авторских прав

Мангака Кэнтаро Сато потребовал от Илона Маска $ 1 млрд за использование его работы в одной из публикаций. Маск опубликовал в «Твиттере» мемный пост с изображением плачущей главной героини манги Magical Girl Site, которую рисует Сато.

Новый генеральный директор «Твиттера» Илон Маск без разрешения использовал мою картинку. Илон, пожалуйста, дайте мне $ 1 млрд.

Фото: Twitter

Кэнтаро также выложил страницу манги, откуда создатели мемов взяли изображение героини, и поделился ссылкой на первую главу его творения, которая продаётся в Amazon.

Фото: Twitter

Илон Маск пока не ответил мангаке и никак не прокомментировал ситуацию.

Вчера стало известно, что в «Твиттере» появится новый значок, обозначающий верификацию аккаунтов. Помимо стандартной синей галочки, в соцсеть ввели серую пометку, обозначающую официальность учётной записи. Через несколько часов после введения фичу убрали. Судя по всему, это сделал Илон Маск.