Илон Маск «убил» в «Твиттере» несуразную пометку верификации аккаунтов

Вчера стало известно, что в «Твиттере» появится новый значок, обозначающий верификацию аккаунтов. Помимо стандартной синей галочки, в соцсеть ввели серую пометку, обозначающую официальность учётной записи.

Через несколько часов после введения фичу уже убрали, притом, судя по всему, сделал это Илон Маск. Миллиардер написал, что «убил» эту функцию. Примечательно, что получить приписку «Официальный» могли даже не все обладатели синей галочки. Её могли получить лишь крупные СМИ, некоторые общественные деятели, коммерческие компании, партнёры по бизнесу и ведомства.

Менеджер по продукту Эстер Кроуфорд заявила, что Илон Маск готов экспериментировать и пробовать различные функции. Если они не понравятся, от них сразу же будут отказываться.

Илон готов попробовать много нового — что-то точно провалится, другое получится. Наша цель в том, чтобы прийти к успешным изменениям для обеспечения долгосрочного развития бизнеса.

Сам Маск отметил, что в скором времени в «Твиттере» будут тестировать много «глупых функций». Напомним, что миллиардер приобрёл соцсеть за $ 44 млрд.