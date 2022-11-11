В Китае выпустили аналог RTX 3060 Ti за 16 тыс. рублей

Китайская компания Moore Threads запустила в продажу игровую видеокарту MTT S80. Это первый графический ускоритель с поддержкой интерфейса PCIe 5.0 x16. Основной особенностью чипа стала его мощность: всего за $ 270 (около 16 тыс. рублей) пользователь получит видеокарту с частотой 1,8 ГГц, 4096 ядрами и 16 ГБ видеопамяти GDDR6. Производительность ускорителя должна находиться где-то между GeForce RTX 3060 Ti и RTX 3070 — вполне достойный результат.

Чип уже протестировали во многих играх, включая «Скайрим», Call of Duty: Modern Warfare 3 и Assassin's Creed 4: Black Flag, однако есть один нюанс — для видеокарты нужна специальная материнская плата. Она продаётся в комплекте с MTT S80, стоимость которого составляет 2999 юаней (около 25 тыс. рублей).

Список протестированных игр на MTT S80 Фото: JD

Пока неясно, планирует ли Moore Threads поддерживать ускоритель с помощью драйверов, ведь протестированные игры вышли уже довольно давно. Также неизвестно, выйдет ли MTT S80 на рынок России и других стран.