NAVI и Team Spirit вылетели с чемпионата мира IEM Rio Major 2022 по CS:GO

Обе русскоязычных команды покинули главный турнир по Counter-Strike после второго игрового дня плей-офф Intel Extreme Masters Rio Major 2022 в Бразилии.
Team Spirit изначально считалась аутсайдером в матче с Heroic из Дании и не смогла выиграть ни одной карты, хотя во втором сете имела неплохие шансы вернуться в игру — в итоге 8:15 на Vertigo и 14:16 на Overpass.
NAVI на матч с хозяйкой чемпионата мира FURIA Esports выходила в ранге фаворита и начала с победы на Nuke (16:14), однако бразильская команда при поддержке своих трибун смогла переломить ход матча и вырвать последнюю путёвку в полуфинал (10:16 на Ancient и 0:16 на Mirage).
В субботу пройдут оба матча 1/2 финала. Игроки российской Virtus.pro (Outsiders) сыграют с MOUZ, а Heroic встретится с FURIA.
Чемпионат мира IEM Rio Major 2022 по CS:GO проходит в Рио с 31 октября по 13 ноября. Призовой фонд турнира составляет $ 1,25 млн.
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