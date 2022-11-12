Расписание третьего дня плей-офф чемпионата мира IEM Rio Major 2022 по CS:GO

В предпоследний день главного турнира по киберспортивной игре CS:GO Intel Extreme Masters Rio Major 2022 будут проведены два полуфинальных матча.

Сначала путёвку в финал мэйджор-чемпионата в Бразилии разыграют игроки российской Virtus.pro (выступают под нейтральным названием из-за санкций) и европейской MOUZ. Затем хозяева чемпионата проведут серию против Heroic из Дании.

Проигравшие команды поделят третье место и увезут домой по $ 80 тыс. призовых.

Расписание матчей IEM Rio Major 2022 на 12 ноября:

20:00. Virtus.pro / Outsiders (Россия) —MOUZ (Европа) ;

23:30. Heroic (Дания) — FURIA Esports (Бразилия).

Все матчи пройдут в формате best-of-3 (до двух побед). Время начала матчей указано по московскому времени.