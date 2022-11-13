«Человек-паук: Нет пути домой» обошёл «Движение вверх» в списке самых кассовых фильмов РФ

«Человек-Паук: Нет пути домой» занял третье место в списке самых кассовых релизов в России. По данным Comscore, кинокомикс заработал в РФ около 2,987 млрд рублей — это около $ 40 млн. На четвёртую строчку опустилась отечественная спортивная драма «Движение вверх» с результатом в 2,966 млрд рублей.

Но до «Аватара» Паучку ещё далеко. Картина Джеймса Кэмерона заработала в России 3,516 млрд рублей. На втором месте расположилась комедия «Холоп» Клима Шипенко — 3,069 млрд рублей.

Что касается мирового проката, то «Человек-Паук: Нет пути домой» собрал $ 1,916 млрд — лента уверенно занимает шестую строчку в списке самых кассовых фильмов всех времён. Это невероятный результат для кинокомикса, который вышел в пандемийную эпоху.