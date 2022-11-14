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«Я — Бэтмен». Фанаты Batman: Arkham отдали дань уважения Кевину Конрою

«Я — Бэтмен». Фанаты Batman: Arkham отдали дань уважения Кевину Конрою
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Несколько дней назад стало известно о смерти Кевина Конроя. Он подарил свой голос Бэтмену в культовом мультсериале 1990-х, а после этого актёр озвучил Тёмного рыцаря и во многих других проектах вселенной DC, включая серии игр Batman Arkham и Injustice.

На канале Batman Arkham Videos вышло видео, в котором фанаты отдали дань уважения актёру. В ролике собраны реплики Бэтмена, также напрямую показывается сама работа Конроя. В описании ролика есть лишь одно предложение, которым фанаты попрощались с актёром.

Покойся с миром, Кевин Конрой. Ты всегда будешь нашим Бэтменом.

Кеви Конрой скончался в возрасте 66 лет от рака. Сам актёр узнал о болезни уже на поздней стадии. Голос актёра также называют «самым узнаваемым голосом Бэтмена».

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