По GTA хотели снять фильм с Эминемом в главной роли, но Rockstar отказалась

Недавно разработчик и инсайдер Кирк Юинг посетил подкаст Bugzy Malone's Grandest Game, в котором рассказал занятную историю, связанную с GTA и Rockstar Games.

По словам Юинга, после релиза GTA 3 он обсуждал с одним из основателей Rockstar Games и своим другом Сэмом Хаузером идею об экранизации GTA. На тот момент Сэм якобы был заинтересован в этом. Юингу в четыре часа утра позвонил продюсер из Лос-Анджелеса и сказал, что готов заняться картиной.

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Её деталей Юинг не раскрыл, но главную роль в фильме должен был исполнить известный рэпер Эминем. Режиссёром должен был стать Тони Скотт, снявший оригинальный «Топ Ган», а за права Хаузерам предлагали $ 5 млн. В итоге Сэм Хаузер отказался от этого предложения. Как отметил Кирк Юинг, братья Хаузеры поняли, что их франшиза круче любого фильма.

Они поняли, что медиафраншиза, созданная ими, намного круче, чем любой фильм, который выходил в то время.

Также Юинг отметил, что после этого Хаузеры никогда не обсуждали экранизацию GTA.