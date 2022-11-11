«Сделай нас единым». Самые известные секты в видеоиграх

В относительно свежей Cult of the Lamb игрокам предложили основать собственный культ и привести его к процветанию. Получилось мило и залипательно. Но в игровой индустрии встречаются и другие, куда более страшные секты. С их последователями лучше не встречаться, а в молитвы не вникать.

Сегодня вспоминаем десять наиболее известных и интересных из них.

Юнитология — Dead Space

Юнитология, наравне с некроморфами и плазменным резаком, стала настоящим символом Dead Space. В мире игры культ обрёл огромное влияние, заполнив собой идеологический вакуум будущего. Её адепты встречались повсюду, как среди рядовых служащих станции, так и в высших органах власти.

Юнитология Фото: EA

Церковь возникла вскоре после открытия Майклом Альтманом таинственного артефакта Чёрный обелиск. Однако если учёный видел в находке опасность для планеты, то последователи новообразованного учения исказили его слова до неузнаваемости. Они верили, что человечество создали загадочные инопланетяне, а обелиск способствует эволюции. Отдельно выделялось отношение к загробной жизни: после смерти всех ожидала встреча с создателями и близкими, но только после трансформации.

Сам Альтман, который к тому моменту был уже мёртв, превратился в мученика и пророка. Но структурно это была классическая секта со строгой иерархией, разнообразными обрядами, таинственными целями и знаменитой мантрой «сделай нас единым».

Обелиск Фото: EA

«Врата Эдема» — Far Cry 5

В пятой Far Cry разработчики столкнули игроков не с очередным диктатором, а религиозным культом из американской глубинки. Иосиф Сид вместе с братьями и сводной сестрой создал свою тоталитарную секту с блэкджеком и пушками.

Его учение представляло собой вольную трактовку христианских догм, перемешанное с деструктивными мыслями о конце света. Каждый завет доводился до радикализма и жестокости, что сполна ощутили на себе несогласные с ними.

Far Cry 5 Фото: Ubisoft

При этом «Эдемщики» могли позволить себе кучу разнообразного оружия, транспорта и даже самолёты. Прилегающие территории полнились от аванпостов и алтарей, а местная полиция закрывала на всё глаза, делая вид, что ничего не происходит. Ради своих целей сектанты не брезговали использовать тактику террора и «выжженной земли». Всё это превратило «Врата Эдема» в полноправных хозяев округа Хоук.

Сатурнийцы — BioShock

Когда благородные и гордые жители Восторга превратились в мутантов, а утопическая затея Эндрю Райана потерпела окончательный крах, некоторые умудрились сохранить налёт элитарности даже в столь ужасном обличье.

Они объединились в культ сатурнийцев и начали поклоняться античным богам. Название отсылало к Сатурну, почитаемому как покровитель земледелия, основатель цивилизаций, общественного порядка и согласия.

BioShock Фото: 2K Games

Нарядившись в ярко-красную одежду из соломы и листьев, украсив лицо кроваво-белым гримом, в скрытых от любопытных глаз святилищах они устраивали обряды жертвоприношений. Особенно они любили пить человеческую кровь и плазмиды. Идолом поклонения живой природе служили соломенные фигуры с большой грудью и бёдрами. Неудивительно, что даже другие мутанты предпочитали держаться от них подальше.

«Завет Нового Иезекииля» — Outlast 2

Провинциальные культисты ставили перед собой глобальную задачу — предотвратить рождение Антихриста. И ради «благой цели» они убивали всех новорождённых детей.

Лидер движения Салливан Нот объявил себя пророком, которому бог лично передаёт нужные указания. Из-за многолетней обработки проповедью его паства превратилась в толпу жестоких фанатиков, готовых не задумываясь убить любого, кто покажется им еретиком. Хотя некоторым «счастливчикам» удавалось выйти из-под его деспотичного влияния и организовать собственную общину.

Outlast 2 Фото: Red Barrels

К концу игры выяснилось, что всё это результат тайного правительственного эксперимента по промывке мозгов. Но это не отменяет того, что получилось дико и жестоко.

«Лос Иллюминадос» — Resident Evil 4

Разработчики Resident Evil с ловкостью фокусника умудряются смешивать во франшизе зомби, смертоносные вирусы, биологическую опасность, загадочные существа и секты. Для четвёртой части японцы взяли за основу католическую церковь, разбавили всё своими выдумками. Результат — «Лос Иллюминадос».

Этот древний культ зародился в глухих горных районах Испании и к XX веку считался уничтоженным. Но постепенно организация снова стала публичной, набрала влияние и развернула активную деятельность.

Resident Evil 4 Фото: Capcom

Сектанты принялись поклоняться паразиту Лас-Плагас, увидев в них божественных созданий, дарующих духовное очищение, просветление, силу и истинное счастье. Они заражали существами собственные тела в надежде превратиться в венец эволюции. Более того, они настолько преисполнились в своём познании, что решили похитить дочь президента США. Надо ли говорить, что этим они выписали себе смертельный приговор.

«Монолит» — S.T.A.L.K.E.R.

«Монолит» не случайно считается самой загадочной группировкой Зоны. Из-за тотальной закрытости никто не в курсе их истинных целей, общей численности и источников финансирования.

Зато у них с избытком хватает отличной экипировки, мощного оружия и железной дисциплины, из-за чего прочие кланы не желают лишний раз с ними связываться. Также открытым остаётся вопрос вербовки новых адептов, поскольку непонятно, принимают ли в их ряды только «обработанных» сталкеров или бывают ещё добровольцы.

«Монолит» Фото: GSC Game World

Для всех остальных монолитовцы остаются фанатичными стражами центра Зоны, убивающими любого, кто осмелится подойти слишком близко. Их мозги промыты и перепрограммированы на служение загадочному «Исполнителю желаний». В некоторых домах можно найти странные алтари, где происходят массовые сеансы молитвы.

Электроборцы — Metro Exodus

Катастрофа в мире Metro по-разному подействовала на умы людей. Пока в туннелях метро шла яростная война между идеологически разными фракциями, жители российской глубинки основали культ технофобов. В их образе удивительным образом сплелись черты старообрядцев и анимализма, с поклонением и жертвами мутировавшему сому.

Metro: Exodus Фото: Deep Silver | 4A Games

Электроборцы считали, что все беды человечества случились из-за чрезмерного увлечения технологиями. Именно это привело к становлению на путь греха, по итогу превратившийся в «дождь из ракет». Возглавлял группу отец Силантий, бывший секретарь районного комитета КПРФ, по совместительству не самый психически здоровый человек. По его требованию паства отвергала любые достижения прогресса, считая это злом в чистом виде.

«Орден» — Silent Hill

Мистическая атмосфера Silent Hill словно была создана для сектантов. И появляющийся «Орден» выделился не только своей жестокостью, но и узнаваемостью. Адепты культа, который вёл свою историю с XVII века, считали себя правыми во всём, а всех прочих причисляли к неверным еретикам, которых ждало жестокое наказание.

Орден Фото: Konami

При этом структурно организация была крайне неоднородной и состояла из разных групп, каждая из которых действовала исходя из собственных интересов. Одни ждали пришествия таинственного бога, другие фанатично шли за жрицей, третьи стремились вершить правосудие, а другие хотели обменять жизнь ребёнка на полвека спокойного существования. Для них цель всегда оправдывала средства. Потому члены Ордена не брезговали заниматься пытками, похищениями, убийствами, жертвоприношениями детей, оборотом наркотиков.

Культ Солнца — Tomb Rider (2013)

История культа началась с того, что его основатель Матиас стал очередной жертвой японского острова Яматай. Будучи не в силах выбраться из ловушки в одиночку, бывший учитель основал Братство Солнца, куда входили другие жертвы местной аномалии.

Цель такого объединения была крайне простой — выжить. А по возможности и вернуться домой. Лидер поддерживал железную дисциплину и строгую иерархию, согласно которой каждый последователь получал свою роль и работу, которой он неукоснительно занимался.

Королева Химико из Tomb Raider Фото: Crystal Dynamics

Причём в Братство отбирали далеко не каждого желающего. Претенденты проходили жестокие испытания, во время которых терпели голод и холод, пока не решались на убийство и каннибализм. Неудивительно, что после пережитого все они оставались фанатично верными Матиасу.

Культ Альтруистов — GTA 5

Путешествуя по заповеднику горы Чилиад, игрок может наткнуться на голых или полуголых последователей культа Альтруистов. Но при ближайшем знакомстве выяснится страшная тайна организации. Секта состоит только из стариков поколения беби-бум, считающих, что все прочие поколения и стали источником всех проблем в мире.

Альтруисты верят в существование пришельцев — и даже поклоняются им. Также они пропагандируют ненависть к технологиям, что, правда, не мешает им пользоваться машинами и вести собственный сайт. Но самое страшное кроется в том, что они практикуют каннибализм. Более того, Тревор может привозить им «жертв», судьба которых крайне незавидна.

GTA 5 Фото: Rockstar

А какие культы и секты запомнились вам в играх?