Sonic Frontiers в Steam оценили выше Elden Ring и большинства новых игр 2022 года
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Огромная любовь к Sonic Frontiers продолжает поражать. Рейтинг в Steam удалось сохранить на невероятно высоком уровне, благодаря чему общая оценка платформера оказалась выше подавляющего большинства крупных новинок 2022 года.
У «Соника» сейчас 95 баллов одобрения, это больше, чем у:
- Elden Ring — 90 баллов;
- Dying Light 2 — 78 баллов;
- LEGO Star Wars: The Skywalker Saga — 92 балла;
- Tunic — 92 балла;
- TMNT: Shredder's Revenge — 92 балла;
- Cult of the Lamb — 92 балла;
- A Plague Tale: Requiem — 90 баллов.
Впереди пока или порты, или инди-хиты:
- Neon White — 98 баллов;
- Stray — 97 баллов;
- God of War — 96 баллов;
- «Человек-паук» — 96 баллов.
Такая огромная поддержка действительно поражает. Для сравнения, у предыдущей большой игры про Соника, Sonic Forces, рейтинг в Steam — 63 балла.
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