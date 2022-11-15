Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Sonic Frontiers — чуть ли не главный хит 2022 года в Steam

Sonic Frontiers в Steam оценили выше Elden Ring и большинства новых игр 2022 года
Комментарии

Огромная любовь к Sonic Frontiers продолжает поражать. Рейтинг в Steam удалось сохранить на невероятно высоком уровне, благодаря чему общая оценка платформера оказалась выше подавляющего большинства крупных новинок 2022 года.

У «Соника» сейчас 95 баллов одобрения, это больше, чем у:

  • Elden Ring — 90 баллов;
  • Dying Light 2 — 78 баллов;
  • LEGO Star Wars: The Skywalker Saga — 92 балла;
  • Tunic — 92 балла;
  • TMNT: Shredder's Revenge — 92 балла;
  • Cult of the Lamb — 92 балла;
  • A Plague Tale: Requiem — 90 баллов.

Впереди пока или порты, или инди-хиты:

  • Neon White — 98 баллов;
  • Stray — 97 баллов;
  • God of War — 96 баллов;
  • «Человек-паук» — 96 баллов.

Такая огромная поддержка действительно поражает. Для сравнения, у предыдущей большой игры про Соника, Sonic Forces, рейтинг в Steam — 63 балла.

Новость по теме
Sonic Frontiers мощно стартовала в Steam. У неё уже пара рекордов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022