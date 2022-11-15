Sonic Frontiers в Steam оценили выше Elden Ring и большинства новых игр 2022 года

Огромная любовь к Sonic Frontiers продолжает поражать. Рейтинг в Steam удалось сохранить на невероятно высоком уровне, благодаря чему общая оценка платформера оказалась выше подавляющего большинства крупных новинок 2022 года.

У «Соника» сейчас 95 баллов одобрения, это больше, чем у:

Elden Ring — 90 баллов;

Dying Light 2 — 78 баллов;

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga — 92 балла;

Tunic — 92 балла;

TMNT: Shredder's Revenge — 92 балла;

Cult of the Lamb — 92 балла;

A Plague Tale: Requiem — 90 баллов.

Впереди пока или порты, или инди-хиты:

Neon White — 98 баллов;

Stray — 97 баллов;

God of War — 96 баллов;

«Человек-паук» — 96 баллов.

Такая огромная поддержка действительно поражает. Для сравнения, у предыдущей большой игры про Соника, Sonic Forces, рейтинг в Steam — 63 балла.