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Virtus.pro тестирует более 10 игроков из топ-100 рейтинга в новый состав по Dota 2

Virtus.pro тестирует более 10 игроков из топ-100 рейтинга в новый состав по Dota 2
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Российский клуб Virtus.pro продолжает искать новых игроков для состава по Dota 2.

Как стало известно «Чемпионату», организация рассматривает почти 20 игроков с очень высоким рейтингом и сейчас проводит большое количество тестовых матчей в различных вариациях состава.

Источник, близкий к команде, также назвал некоторых игроков, которые могут попасть в финальный ростер Virtus.pro на сезон Dota Pro Circuit 2022/2023. Ими могут стать:

  • Камиль Koma` Биктимиров (сейчас выступает за Luna Gaming);
  • Алексей Knight~ Свиридов (One Move);
  • Олег sayuw Каленбет (One Move);
  • Никита Pantomem Балаганин (One Move);
  • Илья Squad1x Кувалдин (Wayfarers);
  • Евгений Noticed Игнатенко (играл за BetBoom на TI11);
  • Ярослав Limitless Паршин (последний сезон провел в Alliance);
  • Андрей Dukalis Куропаткин (Alliance);
  • Александр Immersion Хмелевской (Pari Parni);
  • Даниял yamich Лазебный из прошлого состава Virtus.pro.
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