Virtus.pro тестирует более 10 игроков из топ-100 рейтинга в новый состав по Dota 2

Российский клуб Virtus.pro продолжает искать новых игроков для состава по Dota 2.

Как стало известно «Чемпионату», организация рассматривает почти 20 игроков с очень высоким рейтингом и сейчас проводит большое количество тестовых матчей в различных вариациях состава.

Источник, близкий к команде, также назвал некоторых игроков, которые могут попасть в финальный ростер Virtus.pro на сезон Dota Pro Circuit 2022/2023. Ими могут стать:

Камиль Koma` Биктимиров (сейчас выступает за Luna Gaming);

Алексей Knight~ Свиридов (One Move);

Олег sayuw Каленбет (One Move);

Никита Pantomem Балаганин (One Move);

Илья Squad1x Кувалдин (Wayfarers);

Евгений Noticed Игнатенко (играл за BetBoom на TI11);

Ярослав Limitless Паршин (последний сезон провел в Alliance);

Андрей Dukalis Куропаткин (Alliance);