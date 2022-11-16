МОК объявил о проведении первой олимпийской недели киберспорта в 2023 году

Международный олимпийский комитет анонсировал новый ивент — олимпийскую неделю киберспорта (Olympic Esports Week), которая впервые пройдёт 22–25 июня 2023 года в Сингапуре.
Сообщается, что в рамках четырёхдневного фестиваля планируется проводить презентации новейших технологий, выступления спикеров, образовательные лекции и показательные матчи.
Также МОК впервые в истории проведёт финал олимпийской киберспортивной серии в формате LAN (с личным присутствием участников). В программу входят такие дисциплины, как виртуальный бейсбол, виртуальный велоспорт и виртуальная гребля.
Президент МОК Томас Бах высоко оценил важность предстоящего события:
Первая олимпийская неделя киберспорта знаменует собой важную веху в нашем стремлении поддержать рост виртуального спорта в рамках олимпийского движения. Мы считаем, что новый захватывающий формат, в рамках которого мы впервые проведём LAN-финал, — хорошая возможность для дальнейшего сотрудничества с киберспортсменами.
Ранее Томас Бах отказывался рассматривать включение киберспорта в программу Олимпийских игр и движения в целом. Одной из причин называлась излишняя жестокость видеоигр.
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