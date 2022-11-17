Для российский Rogue Trader показали первый геймплей и назвали требования для ПК

Российская студия Owlcat Games презентовала первый трейлер олдскульной ролевой игры Warhammer 40,000: Rogue Trader. Авторы также добавили страницу проекта в Steam — его уже можно добавить в «желаемое».

В Warhammer 40,000: Rogue Trader история будет крутится вокруг Вольного торговца — наследника древней династии каперов, которая правит и развивает свою торговую империю. По словам авторов, Rogue Trader — первая CRPG (компьютерная ролевая игра) по вселенной Warhammer 40,000. В Steam также опубликовали предварительные системные требования тайтла.

Системные требования Warhammer 40,000: Rogue Trader

Минимальные

Процессор — Intel Core i5-4590T (2.00GHz).

Оперативная память — 8 ГБ.

Видеокарта — AMD Radeon RX Vega 6 или Intel HD Graphics 630.

Свободное место на диске — 100 ГБ.

Рекомендованные

Процессор — Intel Core i5-6400 (2.70GHz).

Оперативная память — 16 ГБ.

Видеокарта — AMD Radeon RX 570 или NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti.

Свободное место на диске — 100 ГБ.

Дата выхода Warhammer 40,000: Rogue Trader пока неизвестна.